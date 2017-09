'Als het zonnepark er komt, ga ik een grote schadeclaim indienen'

De gemeenteraad van Vlagtwedde bespreekt dinsdagavond opnieuw de mogelijke komst van een zonnepark bij het buurtschap Harpel. Op die plek moet een park van 100 hectare komen, omgeven door 20 hectare aan bosbesstruiken.

Investeerder Powerfield en wethouder Seine Lok willen dat het park van 100 hectare er komt, maar de gemeenteraad moet nog worden overtuigd.

Zorgen

Verschillende buurtbewoners hebben hun beklag gedaan over het park. Ze vinden onder andere dat het park er veel te snel komt en ze zijn bang dat het hun uitzicht wegneemt.

Mais

Eén van die buurtbewoners is Albert Heling. Hij en zijn vrouw kijken straks recht op het zonnepark uit. En daar baalt hij van. 'Nu kijken we tegen mais aan, maar dat staat er maar drie maanden per jaar. Daarna hebben we weer uitzicht. Maar de zonnepanelen die er straks misschien komen, zijn permanent.'

Niet de eerste keer

Het is volgens Heling niet de eerste keer dat zijn uitzicht verandert. 'Toen ik hier net na mijn pensioen kwam wonen was hier nog een natuurgebied. Ik kwam ook voor de rust, de vrijheid en het ruime uitzicht. Maar inmiddels is het landbouwgrond. En nu worden we voor de tweede keer geconfronteerd met een wijziging, die ons totaal het zicht ontneemt. Ik vind dat gewoon erg'.

Zonne-energie

Veel buurtbewoners in Harpel zijn overigens geen principieel tegenstander van zonne-energie. Zij zien simpelweg meer in kleinschalige zonneparken, die meer passen bij de Cittaslow-gedachte die de gemeente Vlagtwedde omarmt.

Maar Albert Heling ziet dat anders. 'Ik ben denk ik één van de weinigen die geen voorstander is van groene energie. Ik denk dat het hele zonne- en windgebeuren maar een fractie bijdraagt aan het hele CO2-probleem.'

Gemeenteraad

Dinsdag bespreekt de gemeente Vlagtwedde de bezwaren van de bewoners opnieuw. De Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen Westerwolde hebben al aangegeven tegen het plan te zijn. Andere partijen in de gemeenteraad nemen waarschijnlijk dinsdag een beslissing.

Wethouder Seine Lok hoopt dat de raad voor het park stemt: 'Ik denk dat dit park een unieke kans is om een belangrijke stap te zetten richting schone energie in de gemeente Vlagtwedde.'

Vette schadeclaim

Maar als het park er daadwerkelijk komt, is Lok nog niet van Heling af. 'Dan gaan we een grote schadeclaim indienen', zegt hij. 'Verder kunnen we denk ik weinig. Misschien gaan we wel verhuizen'.

