'Groningen loopt achter met laadpalen, dus doen we het zelf'

Als de gemeente het niet doet, dan een particulier initiatief maar. Dat is de gedachte achter een nieuw project voor laadpalen van elektrische auto's in stad Groningen.

Bedrijvenvereniging WEST en Fudura, onderdeel van netbeheerder Enexis, zetten donderdag hun handtekening onder een plan om meer laadpalen bij bedrijven in Groningen neer te kunnen zetten. Bedrijven kunnen dan een 'deelpaal' aanvragen, waar medewerkers en andere automobilisten gebruik van kunnen maken.

Groningen loopt achter

Volgens Klaas Holtman van WEST is de komst ervan broodnodig. 'Groningen wil verduurzamen, maar loopt achter met het neerzetten van palen. We hebben hier zo'n twintig procent lagere dekkingsgraad dan op andere plekken in het land.'

We hebben hier zo'n twintig procent lagere dekkingsgraad dan andere plekken in het land Klaas Holtman - Bedrijvenvereniging WEST

Geen laadpalenbeleid

Dat valt Holtman op. 'We willen hier van alles. We hebben zelfs een campagne om Tesla naar het noorden te halen. Maar de gemeente heeft nog geen laadpalenbeleid. Met hangen en wurgen werden er vijftig palen neergezet, maar daar blijft het bij. Daarom pakken we het zelf op.'

Onderzoek

Bedrijven kunnen de laadpalen dadelijk leasen. Tarieven zijn nog onbekend. Wel krijgt de partij die een paal neerzet, een vergoeding als anderen ook van de paal gebruik maken.

Daarnaast helpen eigenaren de Hanzehogeschool met data-onderzoek naar het gebruik. Holtman: 'We willen meer weten over het sociale gebruik van de palen. Waar wordt er wanneer opgeladen? Zo krijgt de netbeheerder informatie over het sturen van energie.'

Cruciale timing

De timing van het plan is volgens de voorzitter van WEST cruciaal, om mensen in elektrische auto's te houden: 'Volgend jaar lopen de eerste leasecontracten van elektrische auto's af. Elektrische rijders hebben een ander tankgedrag. Daar wil je palen voor hebben.'

Lees ook:

- Stad heeft eerste elektrische snellaadpaal voor taxi's

- Stad krijgt er nieuw transferium bij