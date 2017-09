Oud-PvdA-wethouder Hans Klopstra wordt lijsttrekker voor VVD in Stadskanaal

(Foto: RTV Noord)

Advocaat Hans Klopstra (56) wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de VVD in Stadskanaal. Een opmerkelijke stap, omdat Klopstra eerder wethouder was voor de PvdA in Winschoten.

Tussen mei 2008 en december 2009 was Klopstra daar als wethouder verantwoordelijk voor de portefeuilles sociale zaken, financiën, sport en cultuur. In zijn nopjes De VVD in Stadskanaal is in zijn nopjes met Klopstra als lijsttrekker: 'Met zijn politieke ervaring als wethouder en zijn juridische achtergrond heeft de VVD een politiek bestuurlijk ervaren kandidaat met veel kennis van en betrokkenheid bij het maatschappelijk en bestuurlijk leven in Stadskanaal en in de regio Groningen en Drenthe in huis.' 21 maart 2018 Linda Huizing (31) staat tweede op de lijst. Huidig fractievoorzitter Egbert Nijenbanning (53) staat derde op de kandidatenlijst van de VVD in Stadskanaal. De gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart 2018 gehouden.