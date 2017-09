Ouders Amir vechten vrijdag bij Hof tegen uithuisplaatsing doodzieke zoon

De ouders van Amir gaan vrijdag naar het Gerechtshof in Leeuwarden voor het hoger beroep tegen de uithuisplaatsing van hun doodzieke zoon. Dat zegt Joancy Breeveld, de advocaat van de ouders van Amir.

'Die jongen is doodziek en hij is uitbehandeld. Er moet nu echt iets gebeuren. Dit is echt het laatste moment', aldus Breeveld tegen RTV Drenthe.

Amir heeft niet lang meer te leven

De 10-jarige Amir heeft een stofwisselingsziekte en heeft niet lang meer te leven. Begin september werd hij bij zijn ouders weggehaald uit het asielzoekerscentrum in Emmen, omdat hij daar niet de juiste zorg zou krijgen.

Amir werd in een speciaal verzorgingstehuis in Bedum geplaatst waar de ouders bijna geen toegang toe hadden. 'In dertien dagen hebben wij onze zoon maar twee keer een half uur gezien. Het is verschrikkelijk', zei vader Jalil Mouradi vorige week tijdens de rechtszaak over de uithuisplaatsing in Assen.

'Uithuisplaatsing duurt te lang'

Sinds afgelopen vrijdag ligt Amir in het UMCG. Het gaat steeds slechter met hem. De ouders verblijven in het Ronald McDonaldhuis in Groningen en kunnen nu meer tijd met hun zoon doorbrengen, maar het is onduidelijk wat er gebeurt als Amir het UMCG moet verlaten.

'De rechtbank heeft bepaald dat de uithuisplaatsing tot 5 november wordt verlengd, maar dat is veel te lang. De ouders hebben altijd voor Amir gezorgd en nu hij op zijn sterfbed ligt, wordt hij bij ze weggehaald. Dat kan niet', aldus advocaat Breeveld.

Lees ook:

- Doodzieke Amir herenigd met familie

- Doodzieke Amir (10) is naar UMCG gebracht (update)

- Ouders kunnen doodzieke Amir bezoeken

- Bedum wil ouders van ongeneeslijk ziek jongetje helpen

- Rechter beslist: doodziek jongetje blijft in Bedum