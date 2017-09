Noord Vandaag: 'Ik ga 's nachts uit bed om ze met de hand te bevruchten'

Wat kun je allemaal doen met een pompoen? Veel, zegt 'pompoengek' Sarina de Jonge uit Kiel-Windeweer. Zij kweekt driehonderd soorten pompoenen, waaronder fleskalebassen. Daarvoor moet ze wel 's nachts haar bed uit, want het gewas moet met de hand worden bevrucht.

De groeiende populariteit van pompoenen is ook goed nieuws voor biologische boeren. Waarom? Dat wordt duidelijk als je een kijkje neemt bij het oogsten van de oranje reuzen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Uit eigen onderzoek van RTV Noord blijkt dat het aantal meesters op basisscholen blijft dalen. Opmerkelijk is dat het aantal mannen dat voor de pabo kiest, wel toeneemt. (1:35)

- De rek is eruit bij het personeel van zorginstelling 't Gerack in Uithuizen. De medewerkers vinden de werkdruk te hoog en daarom voerden ze dinsdagmiddag actie bij het directiekantoor. (11:43)

- Duizenden mensen kwamen dinsdag naar het Drentse Roden voor de Rodermarkt. Maar hoe Drents is die markt eigenlijk? Ronald ging heen, maar trof voornamelijk Groningers. (13:14)

- Hij maakte al de Martinitoren, de Peperbus van Zwolle en onlangs legde hij de laatste hand aan de Juffertoren van Schildwolde. Gepensioneerd slager Frits Timans uit Sappemeer maakt bouwwerken van dierlijk vet. (16:57)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.