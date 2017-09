Komt de 4Mijl in gevaar? De start is nu een bult zand

(Foto: RTV Noord: Robert Pastoor) (Foto: RTV Noord: Robert Pastoor)

Over een dikke week week is de start van de 4Mijl aan de Kerklaan in Haren. Maar die straat is op dit moment alles behalve gereed voor het startschot van de hardloopwedstrijd.

Alles komt goed Volgens de gemeente Haren hoeven zowel de organisatie als de lopers zich geen zorgen te maken. Er wordt op dit moment gewerkt aan de aanleg van een rotonde. Die rotonde zal er nog niet liggen als de 4 Mijl van start gaat, maar de werkzaamheden zullen tegen die tijd wel een stuk verder zijn. Volgens wethouder Mathilde Stiekema (CDA) wordt er asfalt aangelegd waardoor de 4Mijl niet in gevaar komt. 'Natuurlijk is het spannend' Johan Meijer heeft als organisator van de 4Mijl ook alle vertrouwen in de aanpak van de startplek. 'Op 8 oktober ligt er een straat en een stoep en is de troep weg. Volgende week gaan we in gesprek met de aannemer en de gemeente. Natuurlijk is het spannend, maar we maken ons nog geen zorgen.'