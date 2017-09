Wagenborger Boys krijgt geld om kleedkamers op te knappen

De gemeente Delfzijl wil voetbalclub Wagenborger Boys financieel ondersteunen bij de renovatie en verbouw van de kleedkamers.

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een eenmalige bijdrage van 120.000 euro.

Zelf de kantine betaald

De huidige accommodatie van de voetbalclub op sportpark Burgemeester Van Kampen voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. 'Sportverenigingen houden de leefbaarheid in een dorp in stand en vervullen een sterke sociale functie', stelt wethouder Jan Menninga. 'In dat kader is een toekomstbestendig gebouw een waardevolle sportvoorziening.'

Wagenborger Boys, een club met 150 leden, heeft zelf de renovatie van de kantine bekostigd.