Overlijden man na woningbrand blijkt ongeluk

(Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

Het lichaam dat maandag na een woningbrand in een huis aan de Fongersplaats in de stad Groningen is gevonden, was van de 61-jarige bewoner. De man overleed doordat hij rook had ingeademd, blijkt uit politieonderzoek.

Het lichaam werd gevonden door de brandweer, die op de melding van de woningbrand afging. Toen de brandweer aankwam, was de brand al gedoofd. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar de politie gaat uit van een noodlottig ongeval.