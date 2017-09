'Parkeergarages en Groninger Forum zijn veilig'

De parkeergarages in de stad Groningen en het Groninger Forum zijn veilig. Dat laat de gemeente Groningen weten.

De Gemeente Groningen startte dinsdagochtend een onderzoek naar de BAM-bouwwerken, naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport.

Oproep

Het Ministerie van Binnenlandse zaken riep gemeentes in Nederland op om te inventariseren welke gebouwen of panden diezelfde constructie hebben.

Verder onderzoek

'We gaan nog verder onderzoek doen naar of er meer gebouwen zijn in Groningen die met dezelfde constructies zijn gebouwd. Maar vooralsnog is er geen reden om ons zorgen te maken', aldus woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente.

