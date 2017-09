Boos personeel 't Gerack: 't mout oflopen weden, punt!'

Met een aan elkaar geknoopte elastiek en een petitie lieten de medewerkers van zorginstelling 't Gerack in Uithuizen de directie dinsdagmiddag weten dat de rek er echt uit is.

Het personeel loopt op hun tenen. Kortom de werkdruk is te hoog en ze vinden dat er snel iets aan gedaan moet worden.

Fatsoenlijke roosters

De actie was een initiatief van de vakbonden FNV en CNV. De bonden, die eerder al een ultimatum stelden, eisen fatsoenlijke roosters, een betere bedrijfsvoering en de mogelijkheid voor contractuitbreiding.

Nooit meegemaakt

Vijftig medewerkers stonden voor de neus van interim-directeur Pieter Albracht. Eén van hen, Stieneke de Voogd, werkt al 43 jaar in de zorg. Zij heeft dit nog nooit meegemaakt.

Ze gaan weg

'De problemen worden alsmaar groter. Er is personeelstekort. Mensen gaan tegelijk met elkaar op vakantie of kunnen juist niet met vakantie. Als dit niet stopt gaan er medewerkers aan onderdoor of ze gaan weg. Dit mout oflopen weden. Punt!'

Er wordt nu samen met de directie gekeken of de pijnpunten kunnen worden opgelost.

