Vlagtwedde stelt drie ton beschikbaar voor renovatie melkfabriek Laude

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De gemeente Vlagtwedde draagt 300.000 euro bij aan de verbouw van de voormalige melkfabriek bij Laude. BOEi, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het restaureren van cultureel erfgoed, heeft de lening nodig om het pand te kunnen aankopen en een start te maken met de restauratie ervan.

De 300.000 euro is een lening: het bedrag moet uiteindelijk worden terugbetaald.

Toerisme versterken

De gerenoveerde melkfabriek moet het toerisme in Westerwolde versterken. Er komt volgens de plannen onder andere een bierbrouwerij en een Proeflokaal in. Verder worden verschillende ruimtes in de oude melkfabriek ook incidenteel verhuurd.

Rotte kies

Volgens de gemeente Vlagtwedde wordt door de toegezegde lening een 'rotte kies in het buitengebied opgeknapt'. Verantwoordelijk wethouder Lok verwacht dat de plannen van BOEi de aantrekkingskracht van de melkfabriek laten toenemen.