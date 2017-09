Geluidsoverlast Kaap Hoorn: 'Het gaat zoals het hoort'

(Foto: Robert Pastoor/ RTV Noord)

De klachten over geluidsoverlast bij buitenfeestjes in paviljoen Kaap Hoorn in Haren moeten niet leiden tot een heksenjacht richting de feestorganisatie.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

Dat vindt medeorganisator Paul Heikens. Hij houdt drie keer per jaar met zijn bedrijf Glamour Events een buitenfeest bij het paviljoen. Heksenjacht 'Wij kleuren volledig binnen de lijntjes', aldus Heikens in een reactie op de onrust onder de omwonenden. Bewonersvereniging Meer Buren heeft een brandbrief naar de gemeente Haren gestuurd over geluidsoverlast tijdens de buitenfeestjes. Volgens de regels Volgens Heikens voldoet hij aan alle regels. 'Wij houden ons volledig aan de normering qua decibellen en hebben het laatste feestje ook een proef gedaan waardoor muziektonen minder ver dragen.' Ook de gemeente Haren bevestigt dat de organisatie aan alle wettelijke normen voldoet. Ondanks dat ervaren omwonenden toch overlast. Diegene die last heeft van de feestjes wil Heikens uitnodigen voor een gesprek. 'Binnen de wettelijke grenzen doen we alles al.' Drie buitenfeestjes Per jaar mag Kaap Hoorn drie buitenfeestjes organiseren. Die feesten zijn er inmiddels geweest. Volgend jaar staan er wel weer drie feesten op de planning. Ook dan zal Heikens er alles aan doen om geluidsoverlast te voorkomen. Leg je er bij neer 'Als je dan weet dat het allemaal keurig netjes en ordentelijk verloopt, dan kun je bezig blijven, maar je kan je er ook bij neerleggen dat het gaat zoals het gaat en gaat zoals het hoort', besluit Heikens. Lees ook: - Omwonenden Kaap Hoorn zijn feestjes zat