'Stop met ondernemersfonds Leek'

Bedrijvenvereniging Leek vraagt de gemeente om te stoppen met het ondernemersfonds. Met dat fonds worden onder andere evenementen georganiseerd.

Afgelopen woensdag sprak de voltallige raad de intentie uit om een jaar langer met het fonds door te gaan.

Rol van de gemeente

De gemeente Leek heeft een belangrijke rol in het fonds. Ondernemers betalen een hogere onroerendezaakbelasting aan de gemeente, die dat bedrag vervolgens in het fonds stopt.

De huidige samenwerking tussen de gemeente en het ondernemersfonds loopt tot 1 januari 2018, de datum waarop de Westerkwartiergemeenten oorspronkelijk zouden herindelen. Omdat de herindelingsdatum een jaar later wordt gerealiseerd, vraagt het ondernemersfonds om ook een jaar langer door te gaan.

Verschillende geluiden

Siebrand Drost is penningmeester van de bedrijvenvereniging. Hij ziet tijdens vergaderingen dat er zowel voor- als tegenstanders zijn van het ondernemersfonds: 'Omdat er zoveel verdeeldheid is, hebben wij besloten om dit standpunt tegen het fonds in te nemen.'

Reactie ondernemersfonds

Martin Weerd, voorzitter van het ondernemersfonds, kijkt niet op van de brief aan de gemeente. 'Die mening en die brief verrassen ons niet. Zij hebben zich jaren geleden al zo opgesteld', zegt Weerd. 'Jammer, maar het zij zo. Wij hebben in ieder geval weer voldoende projectaanvragen binnen gekregen.'

Op woensdag 4 oktober neemt de raad een definitief besluit over het wel of niet doorgaan met het ondernemersfonds. Weerd: 'De raad was vorige week positief, dus wij gaan ervan uit dat wij gewoon doorgaan.'

