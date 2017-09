Verpleegster krijgt beroepsverbod vanwege niet reanimeren patiënt

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een 65-jarige verpleegkundige uit de gemeente Ten Boer een beroepsverbod opgelegd. De vrouw besloot in 2015 een patiënt niet te reanimeren. De vrouw is geschrapt uit het BIG-register.

Kanker

De vrouw werkte in 2015 in het ziekenhuis in Winschoten. Een 72-jarige man leed aan kanker en zou de volgende dag voor een operatie worden overgebracht naar het UMCG in Groningen. De verpleegster zette de de man op een toiletstoel en ging daarna weg om iets op te halen. Toen ze terugkwam, hing de man scheef op de stoel.

Kans ontnomen

De verpleegster besloot zelfstandig dat de patiënt niet moest worden gereanimeerd. Ze zei ook tegen twee collega's dat dit niet hoefde. Dit rekent het tuchtcollege de vrouw zwaar aan. Ze heeft, door niet te reanimeren, de patiënt de kans ontnomen om te overleven. Ook heeft zij die keuze voor haar collega's gemaakt, door hen te zeggen dat de man niet moest worden gereanimeerd. De vrouw zei tegen de tuchtrechters dat de patiënt sondevoeding kreeg en door reanimatie alsnog een afschuwelijke dood zou sterven. Dit konden de rechters niet volgen.

Eigenmachtig optreden

De vrouw noteerde dit incident vervolgens nauwelijks in de rapporten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stapte uiteindelijk naar het tuchtcollege. Die gaf de inspectiedienst op alle fronten gelijk. De verpleegster heeft door eigenmachtig optreden al haar grenzen overtreden. Bovendien toonde ze volgens de tuchtrechters geen zelfinzicht. De zwaarste tuchtmaatregel is hier passend, meenden de rechters: 'Toekomstige patiënten moeten worden beschermd'.

De vrouw werkt niet meer als verpleegkundige. Ze werd destijds in Winschoten ontslagen.

Lees ook

: Verpleegster reanimeert patiënt in Ommelander Ziekenhuis niet