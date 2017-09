Nipte meerderheid stemt voor zonnepark bij Harpel

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad van Vlagtwedde heeft groen licht gegeven voor het zonnepark bij Harpel. Verschillende bezwaren van buurtbewoners van het park werden hierdoor ongegrond verklaard. Zeven raadsleden stemden tegen, negen raadsleden stemden voor het plan.

De gemeenteraad heeft daarmee een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarmee de bouw van het zonnepark in principe door kan gaan.

Groene partijen tegen

Opvallend is dat de twee 'groene partijen' in de Vlagtwedde raad tegen hebben gestemd. Zowel de Partij voor de Dieren als GroenLinks hekelen de manier waarop het zonnepark tot stand is gekomen.

'We zijn een groot voorstander van de energietransitie, maar ik ben erg boos over de manier waarop dit gegaan is. Omwonenden van het park zijn erg laat geïnformeerd over het plan, en ook wij als gemeenteraad waren pas laat op de hoogte. Dat vind ik ook echt verwijtbaar aan het college', zegt GroenLinks-raadslid René Kriek.

'Erg lastige keuze'

CDA-fractievoorzitter Herma Hemmen vond het erg lastig een beslissing te maken. 'Maar laten we eerlijk zijn: de wereld staat in brand. Ook wij, als gemeente Vlagtwedde, moeten meehelpen de klimaatverandering tegen te gaan.'

Het feit dat de keuze moeilijk is, blijkt ook uit de verdeeldheid van de PvdA in de stemming om het zonnepark. Raadslid Richart Joling stemde tegen, terwijl zijn twee fractiegenoten voor stemden. Hij zegt in zijn lange politieke loopbaan 'nog nooit zo'n moeilijke keuze als deze' te hebben gemaakt.

Geldigheid vergunning

Hoewel de weg voor investeerder Powerfield nu vrij is om subsidie aan te vragen en het zonnepark te bouwen, is het nog niet duidelijk wanneer het park gebouwd zal worden.

Gemeentebelangen-raadslid Paul Timmersmans vroeg zich dan ook af hoelang de bouwvergunning die wordt gegeven geldig blijft. Wethouder Seine Lok zei hierop dat 'de bouwvergunning eindig moet zijn', maar noemde nog geen exacte datum of termijn.

Lees ook:

- Als het zonnepark er komt, ga ik een grote schadeclaim indienen'

- Komst zonnepark Vlagtwedde is nog lang niet zeker

- Omwonenden nieuw zonnepark Vlagtwedde erg bezorgd

- Powerfield en boer Adams zijn het nu toch eens

- Partij voor de Dieren keert zich tegen komst zonnepark

- Raad Vlagtwedde kritisch over plan voor zonnepark

- Powerfield wil groot zonnepark met bessenkwekerij bij Harpel