Erfgoedloket opent volgende week de deuren

Het Erfgoedloket voor monumenteigenaren in het bevingsgebied gaat op 1 oktober open.

De provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen stellen gezamenlijk 621.000 euro beschikbaar aan adviesbureau Libau, dat het loket moet gaan optuigen.

Muren van verschillende instanties

Het loket is bedoeld voor eigenaren van erfgoed die vragen hebben over het herstel van bevingsschade aan hun pand. 'Nu is het zo dat woningeigenaren hun schade bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) melden', stelt gedeputeerde Fleur Gräper. 'Zij lopen wel eens tegen de muren van verschillende instanties op. Het Erfgoedloket is bedoeld om deze groep beter op weg te helpen.'

