Gronings bedrijf ontwikkelt 3D-encyclopedie van menselijk lichaam

Het Groningse mediabedrijf VIEMR ontwikkelt samen met de sectie anatomie van het UMCG een driedimensionale encyclopedie van het menselijk lichaam.

Het systeem kan onder meer worden gebruikt in snijzaalpractica van medische faculteiten en in opleidingen voor tandartsen, bewegingswetenschappers, mondhygiënisten en fysiotherapeuten.



Snijpracticum kostbaar

Anatomische kennis is noodzakelijk voor zorgprofessionals. Het snijzaalpracticum is op dit moment een belangrijke onderwijsvorm, maar is kostbaar. Ook is in sommige landen een tekort aan ter beschikking gestelde lichamen. Virtuele preparaten bieden een oplossing omdat zij eindeloos en over de hele wereld ter beschikking kunnen worden gesteld.

Het is de verwachting dat binnen vijf jaar minimaal honderd instellingen gebruik van maken het systeem. VIEMR wil het straks ook wereldwijd vermarkten.



