LIVE: Maakt Donar opnieuw kleine Europese nederlaag goed?

De basketballers van Donar spelen in het Deense Aarhus een cruciale wedstrijd tegen Bakken Bears. De thuiswedstrijd in de eerste voorronde van de Champions League werd zondag met 80-78 verloren.

In de return moet Donar dus met meer dan twee punten verschil winnen. Als Donar daarin slaagt, speelt de ploeg in de volgende voorronde tegen het Spaanse Estudiantes uit Madrid.

De return in Aarhus is vanaf 18.30 uur live te volgen via onderstaande livestream.



