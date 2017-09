Vlagtwedde trekt geld uit voor huiswerkbegeleiding voor kinderen in armoede

De gemeente Vlagtwedde gaat tienduizend euro uittrekken voor huiswerkbegeleiding voor kinderen van ouders met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon.

Een motie van de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid werd gesteund door de volledige gemeenteraad.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding wordt driehonderd euro per kind per jaar. De gemeente Vlagtwedde is overigens niet de eerste gemeente waar dit gebeurt: meerdere gemeenten hebben al een soortgelijke regeling.

De vergoeding zal de kosten van de huiswerkbegeleiding overigens niet volledig dekken. 'We komen de ouders hiermee tegemoet, maar verwachten van hen een even grote bijdrage als van onze kant. Huiswerkbegeleiding kost twintig euro per uur: als de ouders hiervan tien euro betalen leggen wij ook tien euro bij, tot een maximum van driehonderd euro per jaar.'

Onbetaalbaar

Raadslid Richart Joling is blij dat de motie van zijn partij is aangenomen: 'Huiswerkbegeleiding is onbetaalbaar voor sommige ouders, waardoor kinderen niet dezelfde kansen krijgen als kinderen waarvan de ouders dit wel kunnen betalen.'