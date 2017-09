Nieuw onderkomen vrouwenopvang Het Kopland: 'Zó mooi geworden'

Na honderd jaar aan het Martinikerkhof in Stad is vrouwenopvang Het Kopland verhuisd naar een gloednieuw onderkomen in de Oosterparkwijk. 'Iedere Groninger zou het eigenlijk moeten zien, het is zo mooi geworden', jubelt directeur Alice Vellinga.

'Dit is een mijlpaal, we hebben hier zo lang naar uitgekeken. Het pand aan het Martinikerkhof voldoet niet meer. Het is destijds ingericht naar de eisen van die tijd. Dat past niet meer bij hoe we het nu willen hebben, dit pand wel.'

Van groepen naar zelfstandig wonen

'In het oude pand leefden vrouwen met hun gezin in groepen, ze konden niet zelf koken. Terwijl dat iets is wat ze wel graag doen, met hun gezin. Je leefde voortdurend bovenop elkaar, in een kleine ruimte. Dan kom je eigenlijk niet tot rust. Hier hebben we nu prachtige, zelfstandige appartementen, die zo veel rust en veiligheid bieden.'

Slachtoffers van huiselijk geweld

Het Kopland is een opvang voor vrouwen - vaak met kinderen - die het slachtoffer zijn van ernstig huiselijk geweld. 'Dat is niet een beetje geweld, het zijn vrouwen voor wie het leven gevaar loopt. Die vinden hier ook bij nacht en ontij een veilige plek. Wij helpen ze ook om hun leven weer op te pakken. Zorgen dat de kinderen naar school kunnen, dat de mensen weer een dagbesteding hebben en veilig hun leven kunnen vervolgen.'

Illusie

Hoe blij Vellinga ook is met het nieuwe onderkomen, het liefst had ze dat Het Kopland niet nodig was. 'We hopen vrouwen hier nog heel lang veilig te kunnen opvangen. Maar wat we natuurlijk eigenlijk hopen, is dat het niet nodig is. Dat het geweld stopt. Maar dat zal een illusie zijn.'

