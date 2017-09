Bicycle Showband Crescendo krijgt bezoek uit Colombia na viral video

Een video van Expeditie Grunnen over de Bicycle Showband Crescendo uit Opende gaat al maanden viral op Facebook. In de video zie je een repetitie van de fietsfanfare in de Topsporthal in Leek. Ze bereiden zich voor op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Eerder berichten we al dat de fietsfanfare uit Opende een online hit heeft met één miljoen views. En inmiddels is het aantal views al gestegen naar ruim 2,7 miljoen.

'Er zijn leukere filmpjes'

'Het is heel bizar', zegt René Jelsma van Bicycle Showband Crescendo. 'Dit is echt het slechtste filmpje dat je aan ons kan koppelen. De opnames zijn natuurlijk hartstikke leuk, maar we hebben op dat filmpje geen uniformen aan. Het is ook gewoon een klein stukje van de repetitie voor het Wereld Muziek Concours. Er zijn wel veel leukere filmpjes van onze optredens, maar juist deze is op Facebook de hele wereld over gegaan.'

Teller blijft oplopen

Inmiddels is de video al in ruim 6,6 miljoen tijdlijnen getoond op Facebook. En daarmee heeft het bereik op Facebook zich in de afgelopen maanden verdubbeld. Bovendien wordt de video nog steeds gedeeld in verschillende hoeken van de wereld.

'Veel reacties'

Jelsema vertelt dat de showband veel reacties krijgt naar aanleiding van de Facebookvideo. 'We zijn bijvoorbeeld uitgenodigd voor een fietsevenement in Brazilië. Maar daar kunnen we helaas niets mee. Financieel gezien is dat niet aantrekkelijk.'

We zijn uitgenodigd voor een fietsevenement in Brazilië, maar daar kunnen we helaas niks mee René Jelsma - Bycicle Showband Crescendo

Fans in sloppenwijken

Een meidenband uit Colombia ziet de video op Facebook en is meteen helemaal weg van de fietsfanfare. De meiden van Banda Clemencia de Caycedo leven in sloppenwijken en krijgen door een uitwisseling met Nederland de kans om mee te doen met het Wereld Muziek Concours. Behalve spelen op het Wereld Muziek Concours heeft de meidenband ook een andere missie: ze willen graag zien hoe de fietsband repeteert in Opende.

'De meidenband is op bezoek geweest in Opende. Ze hebben bij ons gekeken en dat was heel leuk', zegt Jelsema.

Optredens in het buitenland

Volgens Jelsema staat er nog genoeg op de planning, zoals een trip naar Noorwegen en Rusland. Hij is al bezig met evenementen in 2021. Maar ook dit jaar heeft de showband nog optredens. Zo staan ze 14 oktober tijdens Proud on Stage in Leeuwarden op een podium van 16 x 20 meter. 'Zo'n klein podium wordt nog een uitdaging. We laten dan in ieder geval wel een aantal fietsen thuis.'

