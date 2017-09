HGKNN: Inspiratie opdoen met een biertje en bitterballen

Tientallen sprekers, twee handenvol bands, theaterwagens en zo'n tweeduizend bezoekers. Woensdag is op het Suikerunieterrein in Groningen het Grootste Kennisfestival van Noord-Nederland. Een bruisend vat vol inspiratie en creativiteit, zegt Engbert Breuker, ondernemer en een van de organisatoren van HGKNN. Het klinkt ambitieus; het Grootste Kennisfestival van Noord-Nederl

and. Wat moeten we ons erbij voorstellen?'Het is een mix van een congres met een muziekfestival. Er zijn sprekers die over hun vak vertellen en je kunt genieten van muziek en lekker eten en drinken. Zeker geen klassiek congres. Die zijn vaak zielloos. Wij willen bezieling brengen.'

Helemaal van deze tijd, best hip.

'Misschien, maar het is vooral een evenement zoals we het zelf leuk zouden vinden. We wilden niet zo'n karakterloos congres. Daar heb ik in al die dertig jaar dat ik congressen bezoek al genoeg van meegemaakt: een paar keynote-speakers, waarvan ik niet weet wat ze daar mee bedoelen. Dan nog wat mindere sprekers. Dan is er koffie, een lunch en 's middags workshops. En aan het eind de borrel met bitterballen, waar iedereen naar uitziet.'

'Wij beginnen gelijk met bitterballen met een biertje, alle sprekers zijn vrij toegankelijk en als je het niet bevalt ga je naar een andere plek die je leuker vindt. Het is allemaal heel los, zonder zitplaatsen. Ongedwongen en heel beweeglijk.'

Verzuipen bezoekers niet in de overdaad met al die sprekers en activiteiten?

'Met een eigen app kan iedereen een eigen klein programma samenstellen binnen het grote geheel. Wij willen een breed aanbod bieden, zodat mensen kunnen cherriepicken. Dat ze hun mooie dingetjes kunnen halen. Doen bezoekers dat niet, dan kunnen ze inderdaad verdwalen. Nou ja, dat is ook leuk. Je kunt je ook laten verrassen.'

Wie zijn de bezoekers van het Kennisfestival?

'Dat is nogal divers. Ondernemers, zzp'ers, bestuurders, mensen werkzaam bij gemeenten en provincies, het UMCG. De grootste doelgroep voor ons is de werkende mens in de organisatie, die willen we inspireren. Het is zo goed als uitverkocht, we verwachten zo'n tweeduizend bezoekers.'



Heeft het Kennisfestival een centraal thema?

'Innovatie. Dat wat leidt tot persoonlijke verandering of verandering in organisaties. Het gaat niet over één onderwerp. Wij willen kruisverbanden leggen tussen allerlei vakgebieden. We willen mensen over de grenzen van hun eigen vakgebied laten kijken. Dat iemand uit het ziekenhuis of het onderwijs denkt: 'Hé, wat gebeurt daar nou in de archeologie en wat kan ik daarmee?'

'Om dat te stimuleren lopen er verbindingsofficieren rond, kennis-stewards. Die mensen met elkaar in contact brengen. Die zorgen ervoor dat je een tent uitloopt en met iemand gaat zitten of in een hangmat gaat liggen en kennis met elkaar maakt.'

Eerder was je betrokken bij het Kennisfestival van Nederland in Deventer. Wat leverde dat festival op?

'Wat ik noem G.E.L.D.: Gewoon Een Leuke Dag. Er zijn allerlei verbindingen gelegd, heel veel initiatieven waar we na het Kennisfestival weinig meer mee te maken hebben. Dat is ook helemaal niet erg. Wij bieden een platform voor mensen die elkaar willen ontmoeten en kennis willen delen.'

Wat moet het Grootste Kennisfestival van Noord-Nederland Groningen brengen?

'Uiteindelijk komen hier onderneminkjes uit voort en nieuwe verbindingen, nieuwe ideeën voor veranderingen in organisaties.´

Wanneer is voor jou de dag geslaagd?

'G.E.L.D, hè. Wanneer we aan het eind ons biertje drinken en zeggen: Het was leuk, er zijn mooie verbindingen gecreëerd, we hebben dingen geleerd. En vooral heel veel lol gehad.'