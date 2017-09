Een uurtarief bepalen. Hoe doe je dat als zzp'er?

Iedereen gaat erop vooruit in koopkracht. Maar hoe zit dat met een zzp'er. Wil een zelfstandige meer verdienen dan kan hij meer uren gaan draaien, beter betalende opdrachtgevers zoeken of z'n uurtarief verhogen. Maar hoe bepaal je een uurtarief? NoordZaken-expert en directeur van ZZP-Nederland Frank Alfrink adviseert.

Door Frank Alfrink

Het gaat weer goed met de economie zo lezen we in alle kranten en op Prinsjesdag horen we van de koning dat de economie op volle toeren draait. Talloze berekeningen beloven ons dat 82 procent van de Nederlanders er in koopkracht op vooruit gaat. Dat is mooi, maar wat merk je daar als zzp'er van?

Harde cijfers

Voor ondernemers werkt zo'n afstandelijke berekening helaas niet. Het gaat om wat je zelf omzet. Druk je dat in harde cijfers uit, dan heeft je omzet weer alles te maken met het uurtarief dat je als zzp'er berekent en kan berekenen. Immers, het aantal uren dat je kunt declareren maal het uurtarief, dat is je omzet.

Voor zzp'ers geldt zo'n afstandelijke koopkrachtberekening niet Frank Alfrink - directeur ZZP Nederland

Geen simpele rekensom

Maar hoe bereken je dat uurtarief? Dat is helaas geen simpele rekensom.

Je kunt uitgaan van wat je zou willen of moeten verdienen. Hierbij neem je het inkomen dat je nodig hebt of wat je wilt verdienen. Daarvoor is goed inzicht in de kosten belangrijk. Stel dat je per jaar 25.000 euro netto wilt verdienen. Wat moet dan je uurtarief zijn?

Declarabel

Je totale omzet moet hoog genoeg zijn om al je kosten te betalen, zowel zakelijk als privé, daarnaast moet je voldoende leefgeld overhouden voor eten, drinken, vakantie, et cetera. Houd wel rekening met het feit dat je ook nog belastingen zult moeten afdragen. De totaal te betalen belastingen, al je kosten, plus je leefgeld tel je bij elkaar op, dat deel je door het aantal uren per jaar dat je daadwerkelijk denkt te gaan werken en declareren. Het kan zijn dat je dan op een uurtarief uitkomt, dat simpelweg niet haalbaar blijkt, omdat het te hoog is. Dan heb je twee opties: ga met je prijs omlaag of maak meer uren.

Veel ondernemers schatten hun declarabele uren verkeerd in Frank Alfrink

Doorberekenen

Een valkuil voor ondernemers is dat ze het aantal declarabele uren verkeerd inschatten. Er gaan namelijk ook nogal wat uren zitten in bijvoorbeeld je opleiding of bijscholing, administratie, het beheren van je website en andere zaken die je niet direct aan een opdrachtgever kunt doorberekenen, maar die wel in je tarief verwerkt moeten zijn.

Naast de lasten en kosten waar je rekening mee moet houden, hangt je uurtarief ook af van:

- Specialisatie van de opdracht en jouw vaardigheid

Als je een vak uitoefent dat iedereen wel onder de knie heeft zal jouw vraagprijs een stuk lager liggen dan wanneer jouw specifieke kennis nodig is voor de opdracht.

- Duur of omvang van de opdracht

Als een opdrachtgever je inhuurt voor een klus van vier uur kan je uurtarief een stuk hoger liggen dan bij een opdracht waar drie maanden werk in zit.

- Concurrentie – vraag en aanbod

Als je een opdracht kunt krijgen waar ondernemers voor in de rij staan is het uit concurrentieoverwegingen misschien verstandig de prijs aan te passen.

- Het verwachtingspatroon van de opdrachtgever

In gesprekken met de opdrachtgever kun je al snel ontdekken hoe hard men jouw specialisme nodig heeft en wat de opdrachtgever verwacht te moeten betalen.

- Hoe goed kun je onderhandelen?

Misschien wel een van de belangrijkste onderdelen is het onderhandelen over het uurtarief dat je vraagt. Mogelijk zit er nog wat rek in.

Het goede nieuws is dat de economie op volle toeren draait en 82 procent van de Nederlanders gaat er in koopkracht op vooruit. Tijd om te kijken of je uurtarief kan meeprofiteren.



Frank Alfrink is algemeen directeur van ZZP-Nederland, belangenorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel.

