Oud-slager bouwt Schildwoldse Juffertoren van rundvet

Van dierlijk vet 3D-objecten maken. Eens in de drie jaar doet de 74-jarige Frits Timans dat. Dit keer heeft de Juffertoren in Schildwolde de belangsteling van de kunstenaar getrokken.

Jarenlang werkte hij in de familieslagerij in Sappemeer en daar is zijn interesse ontstaan voor het bouwen met rundvet. Samen met zijn vader maakte hij jaren geleden het eerste bouwwerk en inmiddels bouwt hij eens in de drie jaar een showobject.

Het gaat om de details

Timans: 'Het is een andere manier om het vet te gebruiken dan alleen voor consumptie.' Volgens Timans eten we steeds minder vet: 'Dus maak ik er een kunstwerk van'. Het meest uitdagende het maken van bouwwerken van vet, zijn de details. Dat maakt het volgens de gepensioneerde slager erg leuk.

Timans Juffertoren is speciaal gemaakt voor de Noordelijke Slagersmanifestatie in Zwolle. Hij heeft er zo'n 300 uur aan gewerkt. Nadat het bouwwerk in Zwolle heeft gestaan, keert het terug naar Sappemeer. Daar zal het tot de kerst te zien zijn.

In brons gegoten

Wie bang is dat het kunstwerk in de prullenbak zal verdwijnen, kan gerustgesteld worden. Deze Juffertoren zal waarschijnlijk - net als Timans andere werken- in brons worden gegoten en zo tot in de eeuwigheid worden bewaard.