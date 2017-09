Tekenfilmster Varkentje Rund is niet om aan te zien

De Groninger tekenfilmster Varkentje Rund uit het tv-programma Het Klokhuis komt met een eigen cd. Ook de andere karakters uit de serie, zoals Ome Koos en Ome Kees, zijn op het album te horen.

De cd wordt een mix van avonturen en liedjes. Net als de tekenfilmpjes is het album gemaakt door de Groninger muzikant/kunstenaar Michiel Hoving.

Avonturen van Paulus de Boskabouter

'Niet om aan te zien' is de titel van de Varkentje Rund-cd. Michiel Hoving kwam op het idee voor een cd door oude langspeelplaten uit zijn jeugd.

'Wij hadden thuis een plaat met avonturen van Paulus de Boskabouter. Die draaide je dan de hele dag, ook al wist je precies hoe de verhaaltjes afliepen.'

Ome Kees en ome Koos

Op de cd staan avonturen van onder meer de twee Groninger boeren ome Kees en ome Koos. In eentje ontdekt Ome Koos geheimzinnige microfoons in het kippenhok en komt hij tot de conclusie dat zijn kippen aan het radicaliseren zijn.

In een ander avontuur gaan de boeren samen met hun koeien op vakantie naar Friesland. In die aflevering is er een gastrol weggelegd voor de Fries-Groninger zanger Meinder Talma.

Steek je poot uit

Naast de avonturen staat er op de cd ook een aantal liedjes. Eentje daarvan moet de luisteraars zelfs aanzetten tot beter gedrag.

'Toen mijn zoon nog een kind was fietste ik geregeld met hem voor op de stang naar zijn school. Dan gebeurde het vaak dat iemand zonder z'n hand uit te steken afsloeg. Zo ontstond er in m'n hoofd een liedje en dat zong ik dan. Steek je poot uit, ging het refrein en dat is nu als een soort carnavalsliedje op de cd terechtgekomen.'

'Kinderen zoeken graag op poep'

Hoewel de tekenfilmpjes uitgezonden worden in een kinderprogramma is Varkentje Rund populair bij jong en oud. 'Dat komt denk ik omdat het geen kinderlijke humor is, zegt Hoving. 'Ik vind het zelf ook geregeld erg grappig.'

Een van de meest bekeken aflevering op YouTube is er eentje over poep. 'Dat komt door kinderen, die zoeken graag op poep.'

Aardbevingen

In maart van dit jaar maakte Hoving een aflevering over de aardbevingsproblematiek:

Eind oktober



De cd 'Niet om aan te zien' verschijn eind oktober.

Bekijk hier een reportage over Varkentje Rund:



