Donar verder in voorrondes Champions League na zege in hol van de leeuw

Donar heeft zich ten koste van Bakken Bears geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. In Aarhus poetsten de Groningers de nipte nederlaag van afgelopen zondag weg: 84-91.

In de eerste wedstrijd wonnen de Denen met 80-78 in MartiniPlaza. Deze achterstand van twee punten was snel weggepoetst, want Donar kende een bliksemstart in Aarhus. Er stond zelfs 0-10 op het bord na een paar minuten spelen.

Opnieuw op voorsprong

De voorsprong verdween net zo makkelijk als deze ontstond en in het derde kwart ging de thuisploeg erop en erover.

Donar rechtte de rug, bouwde wederom een voorsprong op en gaf deze niet meer weg. Vooral de driepunters vielen in het derde kwart voor de Groningers.



Topscorer

Jason Dourisseau was topscorer bij Donar: hij maakte achttien punten. Brandyn Curry, Drago Pasalic en Evan Bruinsma maakten ieder dertien punten. Curry pakte bovendien zeven verdedigende rebounds.

Donar naar Madrid

In de volgende ronde wacht het Spaanse Estudiantes uit Madrid. De eerste wedstrijd is vrijdagavond in 'eigen huis'. Omdat MartiniPlaza niet beschikbaar is, wordt het duel in Leeuwarden gespeeld.

De winnaar van deze dubbele ontmoeting gaat naar de groepsfase van het kampioenenbal.

