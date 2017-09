Ineke van Gent geïnstalleerd op Schier: 'Ik ga mij hier niet vervelen'

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ineke van Gent (GroenLinks) is dinsdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Schiermonnikoog. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering. Niet in het gemeentehuis, maar vanwege de vele belangstelling in het Cultureel Ontmoetingscentrum van het eiland.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De beëdiging werd gedaan door de Friese commissaris van de Koning Arno Brok. De hele dag heeft Van Gent al naar het moment uitgekeken. Ze voelde zich al een beetje burgemeester omdat haar nichtje al een ambtsketting van kralen heeft gemaakt. 's Avonds ruilde ze die in voor de echte. 'Veel zin in iets anders' 'Ik heb veel zin in iets anders dan alleen de spoorwegen. Als burgemeester mag ik mij straks bijvoorbeeld gaan ontfermen over het sociale domein', vertelt Ineke van Gent, die hiervoor regiodirecteur Noordoost was bij de Nederlandse Spoorwegen. Op de vraag of ze zich na zo'n actieve baan op een eiland ook gaat vervelen antwoordt ze: 'Absoluut niet. Ik ga mij hier niet vervelen. Er zijn genoeg zaken die hier spelen en aandacht verdienen.' Kennismakingsronde De kersverse burgemeester gaat eerst beginnen met een kennismakingsronde onder de verenigingen en andere organisaties die op het eiland actief zijn. Ze woont al in een appartement op het eiland, maar gaat binnenkort naar aan andere woning verhuizen. 'Ze weet van aanpakken' Bij de installatie van de burgemeester waren veel inwoners, maar ook maatschappelijke- en natuurorganisaties aanwezig. 'We zijn hartstikke blij met haar als nieuwe burgemeester. We hebben zin om met haar zaken op te pakken die spelen op het eiland, zoals natuurbehoud', zegt Lutz Jacobi, voorzitter van het overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog. 'Ik ken haar van de Tweede Kamer en ze weet van aanpakken.' Vorige werk Van Gent (60) was voor haar werk bij de spoorwegen lid van de Tweede Kamer, van 1998 tot 2012. Daarvoor was ze gemeenteraadslid in Groningen. Van Gent volgt Dick Stellingwerf op, die waarnemend burgemeester was. Lees ook: - Ineke van Gent benoemd als burgemeester van Schier

- Ineke van Gent voorgedragen als burgemeester van Schiermonnikoog