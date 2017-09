Kersaan na anderhalf jaar weer terug in Winsumer raad

Gerke Kersaan is teruggekeerd in de Gemeentebelangen-fractie van Winsum. Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond is hij officieel geïnstalleerd.

Kersaan nam anderhalf jaar geleden ontslag na een chaotische periode voor de grootste partij van Winsum. Dat ging met name om de aanstelling van Arie Molenhuis, waar meerdere partijgenoten het niet mee eens waren. Rust teruggekeerd Inmiddels heeft Molenhuis zich aangesloten bij een andere partij, waardoor de rust is teruggekeerd. Kersaan volgt fractievoorzitter Jaap Hoekzema op. Hoekzema wil zich volledig richten op zijn nieuwe baan als leraar Duits bij het Gomarus College. Lees ook: - Gerke Kersaan keert terug in fractie Gemeentebelangen Winsum

