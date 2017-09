Villa's in Paterswolde-Noord komen er, maar wel minder groot

De twaalf omstreden villa's in Paterswolde-Noord komen er. Dat heeft een meerderheid van de raad van de gemeente Tynaarlo dinsdagavond besloten. Wel worden de villa's een stuk minder groot dan eerder de bedoeling was.

Een week geleden stelde ontwikkelaar PC Vastgoed voor aan de raad om de huizen minder groot te bouwen. Zo is het bouwoppervlak in plaats van maximaal 360 vierkante meter, nu 180 vierkante meter groot. Ook moeten de villa's minstens acht meter van de grens met het natuurgebied worden gebouwd.

Veel te doen over de villa's

Er is veel te doen geweest om de komst van de villa's, die op de plek moeten komen van de oude basisschool in Paterswolde-Noord. De school wordt nu nog antikraak bewoond, maar de gemeente wil van het gebouw dat in slechte staat is af.

Actiegroep

Een actiegroep zei in de zomervakantie nog de historische school te willen behouden. Daarin kunnen volgens hen vier appartementen gemaakt worden. Het groene gebied rond de school moest blijven, en twee tot drie nieuwe huizen in de lintbebouwing van de Groningerweg vinden ze 'beter bij de structuur passen'. Twaalf villa's in hun achtertuin vinden ze een aantasting van het open groene gebied.

WOB-verzoek

In augustus zijn er schriftelijke vragen gekomen van de ChristenUnie en Leefbaar Tynaarlo. Ook heeft een actiegroep van buurtbewoners een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Ze willen weten hoe projectontwikkelaar PC Vastgoed de school in handen heeft gekregen.

