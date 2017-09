'Blauw gekleurd Kalverdijkje is verschrikkelijk halletje voor een tegenstander'

(Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar spelen vrijdag in de derde voorronde van de Champions League tegen het Spaanse Estudiantes. Niet in eigen hal, maar in Leeuwarden. Coach Erik Braal ziet het als een voordeel.

Braal was twee seizoenen lang coach bij Aris in Leeuwarden. Hij kent het Kalverdijkje als geen ander. 'Als de Donarfans naar Leeuwarden komen en een hels kabaal maken, dan denk ik dat het Kalverdijkje een verschrikkelijk halletje is om te spelen voor een tegenstander.' 'Het nadeel heeft een voordeeltje' 'Als we daar een volle hal hebben met mensen in het blauw die luidkeels duidelijk maken dat alleen wij de winnaar zijn, dan kun je daar echt stunten. Het nadeel heeft dus zelfs een klein voordeeltje.' Het duel met de nummer negen van Spanje begint vrijdag om 20.00 uur in het Kalverdijkje. Lees ook: - Donar verder in voorrondes Champions League na zege in hol van de leeuw

