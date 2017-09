Hebben inwoners van Menterwolde jarenlang te veel betaald?

Hebben de inwoners van de gemeente Menterwolde jarenlang te veel betaald? Dat gonste dinsdagavond door de raad. De vraag rijst uit het voorstel voor nieuwe tarieven voor lokale heffingen in 2018. De inwoners van de gemeente gaan minder betalen.



Op elkaar afstemmen

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde vormen vanaf 1 januari de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarom moeten de tarieven voor de lokale heffingen zoals rioolheffing en afvalstofheffing, op elkaar afgestemd worden.



Wettelijk verplicht

De werkelijke tarieven worden door de nieuwe raad en college van Midden-Groningen vastgesteld. De voorgestelde tarieven kunnen nog aangepast worden. De raden moeten nu alle drie instemmen met de zogenaamde harmonisatie van deze tarieven. Dat is wettelijk verplicht.



'Bruidsschat'

De partij Kritisch Menterwolde is voorloper in de angst dat burgers afgelopen jaren te veel hebben betaald. 'Het is een mooie bruidsschat voor de nieuw te vormen gemeente', zegt fractievoorzitter Markus Ploeger.



Gerekend met reële cijfers

Wethouder Jaap Borg noemt het 'flauw' om te stellen dat de burgers teveel betaald hebben. 'We hebben altijd gerekend met reële cijfers.'

Daarnaast noemt hij dat de tarieven voor de herindeling moeilijk te vergelijken zijn met tarieven in bijvoorbeeld Hoogezand. 'Waar je in Hoogezand een rioolbuis met honderd man deelt, is dat in Menterwolde soms met vier man, dan krijg je verschillende tarieven.'

Ook zegt hij dat alles nu gedeeld zal worden, ook bijvoorbeeld de machines. Dit leidt dan weer tot een verlaging van de rioolheffing.



Fusiepartners

De woonlasten (totaal van OZB, afvalstofheffing en rioolheffing) voor de andere fusiepartners Hoogezand-Sappemeer en Slochteren stijgen licht. In de nota over dit onderwerp staat te lezen dat dit ook het geval was geweest als de gemeenten zelfstandig waren gebleven.

Zoals het voorstel er nu ligt, gaan bedrijven in Slochteren er het meest op achteruit. De OZB gaat daar fors omhoog na de herindeling.