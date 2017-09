Raad geeft groen licht voor transferium De Punt

Als het aan de raad van Tynaarlo ligt, kan het ov-knooppunt bij De Punt worden aangelegd.

Dat schrijft RTV Drenthe.

Sinds 2013 wordt al gesproken over de komst van een transferium bij De Punt aan de oostkant tussen de A28 en de afrit Eelde. Het gaat om maximaal vijfhonderd parkeerplaatsen, een knooppunt voor buslijnen en een nieuwe op- en afrit.

Kosten: twaalf miljoen

De provincie Drenthe ontwikkelt het transferium, dat in totaal twaalf miljoen euro kost. De gemeente Tynaarlo moet toestemming geven voor wijziging van het bestemmingsplan.

Een meerderheid van de raad had twee weken geleden nog aanmerkingen op het plan om een transferium aan te leggen. Zo is D66 positief over het transferium, maar mist de partij oplaadpunten voor elektrische auto's. Ook de ChristenUnie ziet dit graag veranderen. Gemeentebelangen eist dat het knooppunt wel goed aansluit op de buslijnen. Dinsdagavond stemden deze partijen voor de plannen om het ov-knooppunt aan te leggen.

Transferium Haren

PvdA, GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo uitten zich eerder al zeer kritisch en stemden vtegen het plan. 'Is de P+R bij De Punt een speeltje of een oplossing voor een daadwerkelijk probleem?', vroeg PvdA-raadslid Anneke Lubbers zich twee weken geleden af. Volgens haar ligt het ov-knooppunt te ver weg van de woonplaatsen en biedt het transferium bij Haren al genoeg parkeerruimte aan auto's.

Jarenlange discussie

Over het transferium is jaren gesteggeld. Er lag eerst een plan voor een grootschalig transferium, aan de oostzijde van de afrit, vlak tegen het Drentsche Aa-gebied aan, voor maximaal tweeduizend auto's. Niet alleen de grootte, maar ook de druk op het natuurgebied stond veel partijen tegen. Uiteindelijk is na veel discussie gekozen voor een kleiner alternatief op een locatie dicht tegen de snelweg aan.

Zuidelijke Ringweg

In februari werd het ontwerp gepresenteerd aan raadsleden van Tynaarlo en Statenleden van de provincie Drenthe. Met het transferium hoopt gedeputeerde Brink meer reizigers richting Groningen in de bus, en dus uit de auto, te krijgen. Want ook al gaat de Zuidelijke Ringweg van Groningen op de schop, voor de dagelijkse filevorming tussen Eelde en Groningen lost dat niets op, zo wijst onderzoek uit.

