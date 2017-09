Herindelingsbrief doet nu minder stof opwaaien in Pekela

De gemeenteraad van Pekela wil enkele aanpassingen aan de conceptbrief over de herindeling, voordat die aan het provinciebestuur wordt verstuurd.

Het provinciebestuur verzocht de gemeente Pekela om een zienswijze over de toekomst van de drie gemeenten in Zuidoost-Groningen. In februari bleek dat een herindeling niet tot stand kwam. In Pekela en Stadskanaal zag een meerderheid van de raad een herindeling wel zitten, maar in Veendam stemde een meerderheid tegen een grote gemeente in de Veenkoloniën.

Eerder lijnrecht tegenover elkaar

In Pekela lag dit voorjaar een brief op tafel die de optie openhield om alsnog tot een herindeling te komen. De coalitiepartijen SP en Samen voor Pekela stonden toen lijnrecht tegenover elkaar.

Enkele maanden later hebben de twee partijen elkaar weer gevonden.

Conceptbrief

Beide partijen hebben geen op- of aanmerkingen op de conceptbrief die dinsdagavond op tafel ligt. De brief geeft te kennen dat Pekela op de korte termijn prima zelfstandig kan blijven, maar op de middellange termijn mogelijk moet herindelen.

Niet dat de SP het eens is met dat standpunt, maar fractievoorzitter Pim Siegers betoogt dat het een raadsbrief is en een meerderheid van de raad zich in de brief moet vinden. Volgens hem kan de brief zo verstuurd worden. 'Ik zou zeggen: Postzegel erop en op de bus ermee', stelt hij.

'Breed gedragen door college'

Dat is voor het CDA en de ChristenUnie te kort door de bocht. Zij betogen dat de brief een te groot 'SP-stempel' heeft gekregen. Daarop grijpt burgemeester Jaap Kuin in. 'Ik kan als collegelid zeggen dat zowel wethouder Jaap van Mannekes als ik ons daarin niet herkennen. Deze brief is in het college breed gedragen.'

In oktober besluit

Desalniettemin krijgt het college huiswerk mee. De brief moet op enkele punten worden aangepast. In oktober besluit de raad dan of de brief dan wel of niet naar het Martinikerkhof in Stad wordt verzonden.

