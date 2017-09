Delfzijl wil tunnel onder Eemskanaal voor dubbele N33

Bij de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven moet de brug over het Eemskanaal plaatsmaken voor een aquaduct. Dat is de wens van het gemeentebestuur van Delfzijl.

De verdubbeling van het deel naar Appingedam begint in 2020. Dan wordt het stuk tot het Eemskanaal aangepakt.

Brug vaak open

Rijzebol hoopt dat het resterende tracé naar de Eemshaven snel daarna aan de beurt is, maar er zit nog één belangrijk knelpunt in de weg: de brug over het Eemskanaal. Die gaat nu vaak open.

'Dat is hinderlijk voor het autoverkeer. Dus als het even kan... We hebben nog geen aquaduct in onze provincie, dit zou de eerste kunnen zijn', zegt Rijzebol.

De wethouder is zich ervan bewust dat dit niet de goedkoopste oplossing is. Toch wil hij niet op voorhand zeggen dat de gemeente wil meebetalen aan een tunnel: 'Wij zijn niet de financierende partij, dat is het Rijk. Die moet uiteindelijk bepalen wat ermee gaat gebeuren.'

Betere verbinding

Enkele jaren geleden is het gedeelte tussen Zuidbroek en Assen al verdubbeld. Om ook Noord-Groningen en de Eemsdelta-regio beter te ontsluiten, wordt de weg naar de Eemshaven eveneens verdubbeld. In 2015 maakte het Rijk daarover afspraken met de provincie.

Daarvoor zijn inmiddels vijf varianten, waarvan twee goed uitpakken voor Tjuchem. Een werkgroep heeft gekeken hoe het dorp zo min mogelijk geluidsoverlast ervaart en had die eerder al aangeboden aan de provincie.

Korte en veilige route

'Een van die twee varianten zou het zomaar eens kunnen halen', zegt Rijzebol. De gemeente Delfzijl heeft zelf geen voorkeur. 'We hebben altijd al gezegd: we willen een korte en veilige route tussen de Eemshaven en Zuidbroek.'

Naar verwachting is het gedeelte naar Appingedam in 2023 verdubbeld. Voor het deel naar de Eemshaven zijn nog geen afspraken gemaakt.