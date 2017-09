Komt er weer een T-splitsing op de N361 bij Winsum?

'Je haalt de ene T-splitsing weg, en er komt even verderop een nieuwe bij. Dat is toch niet handig?' Dat zei een van de omwonenden dinsdagavond bij de presentatie van de plannen voor de N361 in Winsum.

De gemeente maakte in de presentatie onder meer duidelijk wat de plannen zijn voor de provinciale weg in en om het dorp. Dat stuitte op het nodige verzet.

Ongelukken

Het is de bedoeling dat de Onderdendamsterweg vanuit De Brake wordt doorgetrokken naar de provinciale weg richting Baflo en Mensingeweer. Even ten noorden van Winsum was eerst een T-splitsing waar nogal eens een ongeluk gebeurde. Die is onlangs veranderd in een rotonde.

Bij het doortrekken van de weg vanuit De Brake zou er - volgens de plannen van de gemeente - opnieuw een T-splitsing komen, maar nu vijfhonderd meter verderop ter hoogte van de Salvialaan in de wijk Obergum.

Joop Haak, een van de omwonenden, vindt het geen goed plan:

'Dan komen we weer terug in de oude situatie. In de spits is het zo druk, dat je de weg niet op komt. Met gevaarlijke invoegingen tot gevolg. De kans op ongelukken wordt daardoor veel groter.'

Niks is zeker

Volgens wethouder Bert Westerink is de knoop nog niet doorgehakt hierover. 'Het gaat om schetsontwerpen, waarbij nog niks vaststaat. Ik heb zelf ook nog geen schetsen gezien. Maar het is wel duidelijk dat het leeft.'

De gemeente zei dat het niet wenselijk is om er een rotonde van te maken, omdat er dan teveel rotondes achter elkaar zouden komen. Maar de ambtenaar zei toe nog eens te kijken naar de optie om er een rotonde van te maken, als de Onderdendamsterweg daadwerkelijk wordt doorgetrokken naar de N361.

Fietssnelweg komt niet snel

Daarnaast maakt de gemeente zich zorgen om het zogenoemde Fietspad+, de fietssnelweg van Winsum naar Groningen. Die wordt langs het al bestaande spoor aangelegd.

Naar verwachting begint de bouw in 2019, maar de planning staat onder druk. De gemeente en provincie zijn er nog niet in geslaagd stukken grond aan te kopen voor het 3,5 meter brede fietspad. De gesprekken hierover lopen al wel enige tijd.

Vernieuwde spoorwegovergangen

Wel gaat Winsum alvast drie spoorwegovergangen aanpakken. Het gaat om overwegen met een steile helling. Om ze 'diepladerproof' te maken, wordt de bult iets minder steil gemaakt.

Vervolgens worden tot en met 2019 enkele overwegen veiliger gemaakt of opgeheven, als parallelwegen aangelegd kunnen worden. Welke dat precies zijn, is nog niet bekend.

