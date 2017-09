DAL-fusie komt dichterbij: 'Haast maken en aftikken voor de verkiezingen'

Op 16 november beslissen Delfzijl, Appingedam en Loppersum of ze de plannen voor een fusie verder gaan uitwerken. 'We moeten nu een stap maken en doorpakken.'

Dinsdagavond werd na maandenlang onderzoek geconcludeerd dat er in ieder geval geen financiële hobbels zijn voor een huwelijk van de DAL-gemeenten.

Niks nieuws

'Als we kijken naar dit rapport, heb ik geen verrassende dingen gehoord', vat fractievoorzitter Bert Raangs van CDA Appingedam het samen.

Zijn collega Jacomine Meyling van D66 / Gemeentebelangen Loppersum sluit zich daarbij aan. 'Hier is niks nieuws uit naar voren gekomen.'

Haast maken

Wel pleit Arie Heuvelman van VVD Delfzijl ervoor om de vaart erin te houden. 'Dit onderzoek heeft maanden geduurd. Ik wil er wel wat meer tempo erin om in november een besluit te kunnen nemen. Het is een kwestie van haast maken en aftikken voor de verkiezingen.'

Geert Jan Reinders van Loppersum Vooruit denkt er eveneens zo over. 'We moeten een datum prikken, dan kunnen we niet meer terug. Mijn angst is dat er toch weer mensen zijn die tegen zijn en een manier vinden om het te keren. We moeten nu een stap maken en doorpakken.'

Principebesluit

Begin oktober gaan de raden ook nog in gesprek met de inwoners van de gemeenten.

Op 16 november nemen de raden naar aanleiding van het onderzoek en de gesprekken met de inwoners een principebesluit over het vervolg van de fusie.

