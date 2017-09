Beukema zwaait af als burgemeester na DAL-fusie

Gerard Beukema, waarnemend burgemeester van Delfzijl, wordt niet de nieuwe burgemeester van de fusiegemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL).

'Tegen de tijd dat de fusie plaatsvindt, ga ik met pensioen.'

Of zijn ambtsgenoten Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en Albert Rodenboog van Loppersum zich kandidaat stellen, is nog niet bekend. Beide laten weten in 2020, als de herindeling op z'n vroegst klaar is, nog niet met pensioen te gaan. Ook sluiten ze allebei niet uit dat ze gaan solliciteren als ze zich herkennen in de profielschets.

Ban gebroken

Daarmee lijkt de ban gebroken, weet ook Beukema. 'Eerder was de opvatting altijd dat er na een gemeentelijke herindeling iemand van buitenaf moest worden aangesteld. Dat lijkt nu te keren. Het zou dus best kunnen dat één van mijn collega's het wordt.'

De fusie tussen Delfzijl, Appingedam en Loppersum heeft wel wat weg van een gedwongen huwelijk. Doordat de gemeente Eemsmond vorig jaar plotseling voor Bedum, De Marne en Winsum koos, hebben de DAL-gemeenten geen keuze meer.

'Geen moetje'

Toch wil Beukema niet spreken van een 'moetje'. 'We hadden vanuit Loppersum en Delfzijl liever gehad dat Eemsmond erbij was gekomen. Dat is ook logisch: dan hadden we de twee havens, de Eemshaven en Delfzijl, in één gemeente gehad. Maar doordat de provincie groen licht gaf aan een fusie van de andere vier, is het een gelopen race', concludeert hij.

Tussen de drie overgebleven gemeenten moesten nog wel wat plooien worden gladgestreken. 'Het moest van ver komen', geeft Beukema toe. 'Onderzoek naar de haalbaarheid heeft wat tijd gekost, dat hebben we ook genomen. De tijd is nu rijp om een keuze te maken', is zijn boodschap aan de gemeenteraden die over de fusie moeten stemmen. 'Zij moeten een principebesluit nemen, het is aan hen.'

Samenwerkingsverbanden

De belangrijkste reden voor een fusie is volgens Beukema dat het werk dan efficiënter gedaan kan worden. 'We hebben nu heel veel samenwerkingsverbanden. Alleen al tussen onze drie gemeenten zijn dat er meer dan twintig. Dat is gewoon niet handig.'

Op 16 november spreken de gemeenteraden over de fusie, op zijn vroegst in 2020 krijgt deze zijn beslag.

