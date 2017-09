Noodopvang Beerta wordt ontmanteld: 'Over een paar weken is alles weg'

Een kleine vijf weken, 800 units met plek voor duizend mensen. De ontmanteling van het noodopvangterrein in Beerta is begonnen.

Het terrein werd in maart vorig jaar in gebruik genomen. Maar vol zat het er nooit. 'Op z'n drukst zaten er 700 mensen, maar gemiddeld genomen waren er tussen de 200 en 300 bewoners', blikt regiomanager Henk Wolthoff van het COA terug.

Kranen

Met grote kranen worden de containerunits een voor een de lucht in getakeld. 'Dan halen we de verwarmings- en rioleringsbuizen er onder weg en zetten we ze per twee op de vrachtwagen', legt Piet Snaak uit.

Snaak heeft de leiding over de operatie, die ruim viereneenhalve week in beslag neemt. 'Een deel van de units gaat naar de opslag, een deel wordt elders neergezet. Vervolgens komt de grondwerker hier om de buizen uit de grond te halen en dan is alles weer hersteld', vervolgt hij.

'Heel jammer'

De grond is eigendom van de gemeente Pekela en vormt een onderdeel van Blauwestad. Oorspronkelijk had de noodopvang maanden geleden al weg moeten zijn. Wolthoff: 'De afspraak was om mensen hier een jaar op te vangen en daarna te verhuizen. Dat hebben we niet gehaald.'

De manager van het COA betreurt dat. 'Ik vind het heel jammer dat ik mijn afspraken niet kon nakomen, maar we hadden echt geen plek voor deze mensen.'

Azc's

De bedoeling was dat de bewoners van de noodopvang in Beerta verdeeld zouden worden over nieuwe asielzoekerscentra in Winschoten en Heerenveen. Maar beide centra kwamen er uiteindelijk niet, omdat de vluchtelingenstroom opdroogde en er minder plek nodig was.

'Daardoor hadden we ineens een probleem. We konden de mensen in de noodopvang niet zomaar ergens anders heensturen. We hadden meer tijd nodig.'

300.000 euro

Tijd die het COA duur kwam te staan. De gemeente dreigde met dwangsommen en kreeg uiteindelijk financiële compensatie. Er is 300.000 euro aan Pekela overgemaakt. 'Een deel ervan mogen bewoners uitgeven aan eigen initiatieven', weet Wolthoff.

Maar wat als over een paar jaar opnieuw een piek in de vluchtelingenstroom is? Is het COA daar dan wel op voorbereid? 'We hebben in onze gebouwen een buffer van een paar duizend plekken, dus hopelijk is dat genoeg.'

