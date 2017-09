Gewonden bij woningbrand in Groningen

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

In een woning aan de Sterringastraat in Groningen is woensdagmorgen brand uitgebroken. Daarbij zijn de bewoners gewond geraakt. Zij ademden, net als hun twee honden, rook in.

Ambulancepersoneel heeft zich over de bewoners ontfermd, medewerkers van de Dierenambulance behandelen de beide honden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er kwam veel rook vrij bij de brand.