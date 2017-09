Winnaars afgelopen jaar ontbreken bij 4 Mijl

De 4 Mijl van Groningen moet het dit jaar stellen zonder de winnaars van vorig jaar. Bij de mannen ontbreekt Tamirat Tola, bij de vrouwen Viola Kibiwot. Beiden hebben besloten zich te richten op langere afstanden.

De organisatie van de grootste loop van Noord-Nederland heeft bij de mannen wel twee topatleten gecontracteerd: de Ethiopiër Yomif Kejelcha en de Keniaan Thomas Longosiwa.

Scherpe tijden

Beiden hebben op de korte afstanden scherpe tijden staan en zijn daarmee de favorieten voor de zege volgende week zondag. Ook de Keniaan Alfred Ngeno, die in 2015 derde werd, staat aan de start. Michael Jorden, die tot de top in de Verenigde Staten behoort, maakt bij de 4 Mijl zijn debuut in een internationale wedstrijd. Ook de opvallende Brit Andrew Heyes is vastgelegd.

Vrouwen

Bij de vrouwen is Ruth Jebet uit Bahrein de topfavoriet. Zij werd vorig jaar olympisch kampioen op de 3000 meter en heeft op deze afstand ook het wereldrecord op haar naam staan. Verder zijn onder anderen Ivy Kibet en de Belgische kampioene Hanne Verbruggen gecontracteerd.

