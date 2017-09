Zonnepark op Airport Eelde komt er: subsidie is binnen

De aanleg van een zonnepark op Groningen Airport Eelde kan beginnen. Initiatiefnemer GroenLeven heeft een zogeheten SDE-subsidie gekregen, waarmee ook de laatste stap in de aanvraag is goedgekeurd.

Eerder wees het Rijk een subsidieaanvraag voor het project nog af.

De komende maanden starten de voorbereidingen voor de bouw. Die gaat halverwege volgend jaar beginnen.

Middenterrein

Het zonnepark komt op het middenterrein van de luchthaven, in de driehoek tussen de taxi-, start- en landingsbaan. Het park wordt 20 hectare groot en telt 77.000 zonnepanelen. Daarmee kunnen zo'n 5.500 huishoudens van stroom worden voorzien.

Energielandgoed

Mogelijk komen er later nog meer zonnepanelen bij, bijvoorbeeld op de terminal of op andere gedeelten van het luchthaventerrein. Het zonnepark moet in de toekomst onderdeel worden van een Energielandgoed, met allerlei vormen van groene energie.

