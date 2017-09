Groninger Museum krijgt Jan Cats Prijs

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

De Jans Cats Prijs 2017 is toegekend aan het Groninger Museum. De prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon, instelling of een bedrijf dat zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de binnenstad van Groningen.

De Groningen City Club heeft de Jans Cats prijs ingesteld. Het Groninger Museum krijgt de prijs vanwege de grote waarde voor de binnenstad. Bronzen beeld In de woorden van de jury: 'Het museum is (...) een culturele topattractie in de binnenstad van Groningen en trekt daarmee jaarlijks vele duizenden bezoekers'. De prijs, een bronzen beeld gemaakt door de Groninger kunstenaar Albert Geertjes, is dinsdag overhandigd door burgemeester Peter den Oudsten. Eerder winnaars De eerdere winnaars zijn Stichting Martinikerk Groningen (2007), Eurosonic/Noorderslag (2009), Grietje Pasma/4 Mijl Groningen (2011) en Koninklijke Vereniging Volksvermaken Groningen (2013) en Winter Welvaart Groningen (2015). Lees ook: Winter Welvaart Groningen wint vijfde Jans Cats Prijs (2015)