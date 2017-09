Irakees met medische app genomineerd voor vluchtelingenprijs

Bakr Kamil vluchtte in 2008 van Irak naar Nederland, en ondanks de onzekerheid over zijn verblijfsvergunning rondde hij een studie ICT af aan de Hanze Hogeschool. Het kwam hem op een nominatie voor de Kees Bleichrodt Award te staan.

De landelijke prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Kees Bleichrodt, voormalig directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, en staat symbool voor het talent en het doorzettingsvermogen van vluchtelingen.

Innovatieve app

Bakr is genomineerd voor een innovatieve app die hij samen met drie andere Hanze-studenten heeft ontwikkeld. Met de app kunnen verpleegkundigen het netwerk van hun patiënt in kaart brengen.

Kamil: 'Nu tekenen ze dat onoverzichtelijk op papier. Wij hebben geprobeerd om dat overzichtelijker te maken, door ze in staat te stellen een soort van stamboom te maken.'

Netwerk

Het idee kwam vanuit het lectoraat van de Hanze Hogeschool. 'Daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Het is belangrijk dat een verpleegkundige gemakkelijk een overzicht kan krijgen van het netwerk van een patiënt. Zo kunnen ze er sneller en makkelijker achter komen wie bij de patiënt betrokken is en wie hem of haar kan helpen.'

Prototypes

De vier projectgenoten hebben inmiddels het derde prototype van de app ontwikkeld, en die is onlangs getest door verpleegkundigen. 'Jullie hebben een waarde toegevoegd aan de zorg', was volgens Kamil een van de gehoorde complimenten. Naar aanleiding van het succes van de app, richtte hij met zijn companen het ict-bedrijf Castana op.

Award

Kamil is een van de drie genomineerden voor de Kees Bleichrodt Award, die op 7 oktober wordt uitgereikt. Hij zou zich vereerd voelen om de prijs in ontvangst te mogen nemen. Dit jaar ontvangt de winnaar een beeldje gemaakt door een gevluchte kunstenaar en een cheque ter waarde van 250 euro.

Vorig jaar won de Irakese vluchteling Kurdvin Rasool, afgestudeerd aan de RUG, de Award. Hij viel in de prijzen door zijn buitengewone studieprestaties en inzet voor de medemens.