Schipper Recycling moet 190.000 euro betalen voor milieuvervuiling

Schipper Recycling in Farmsum overtreedt de milieuregels op grote schaal, omdat jarenlang tonnen aan giftige afvalverbrandingsslakken op het terrein onbeschermd is opgeslagen.Dat vindt de provincie Groningen.

Die heeft daarom een dwangsom van 190.000 euro opgelegd aan het bedrijf. De provincie heeft Schipper meerdere keren gewaarschuwd en nu is de maat vol.

De dwangsom wordt nu ingevorderd. Of de bodem verontreinigd is door de berg met afvalverbrandingsslakken is niet duidelijk.

Schipper was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de provincie een dwangsom oplegt aan een Farmsums bedrijf omdat het niet voldoet aan de milieu-eisen. In 2010 werd North Refinery in een dwangsom van een half miljoen euro opgelegd.