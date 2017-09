Roemeen opgepakt voor inbraak tankstation Grijpskerk

Het tankstation aan de Lageweg (Foto: Google Streetview)

Een 29-jarige Roemeen is dinsdagnacht aangehouden voor de inbraak in een tankstation aan de Lageweg in Grijpskerk.

Getuigen hoorden rond 02.00 uur het alarm van de winkel van het tankstation afgaan en zagen een aantal mannen wegrennen. Alerte politiehond Bij een zoekactie in de omgeving kon de gewaarschuwde politie uiteindelijk de 29-jarige man uit Roemenië aanhouden. Een politiehond ontdekte dat de man zich schuilhield in een weiland aan de Rijksstraatweg in Niezijl. De Roemeen zit vast. De andere verdachten zijn nog voortvluchtig. Het is nog onduidelijk of de inbrekers iets hebben buitgemaakt.