Duitse auto's in Stad beklad: 'Oprotten'

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

In de Dierenriemstraat in Groningen zijn meerdere auto's beklad. Het gaat om wagens met Duitse nummerborden waarop teksten zijn gezet met 'Weg hier' of 'Oprotten'.

De teksten zijn met vetkrijt op een stuk of vijf, zes auto's gezet. Betaald parkeren Waarom alleen auto's met Duitse nummerborden zijn beklad, weten buurtbewoners niet. 'Wellicht omdat deze auto's hier de hele week staan?', gist een man. Zijn vrouw legt uit: 'Overal is betaald parkeren, behalve hier. Daardoor zetten veel mensen hier de auto neer. Wij moeten soms zelfs aan de andere kant van de straat parkeren.' Geen stijl Het bekladden van de auto's keuren ze af. 'Dit is geen stijl. Wij vinden dat de gemeente hier een taak heeft. Die moet de mensen erop wijzen dat ze hier niet zomaar kunnen parkeren. Dit is het werk van een fanatieke buurtbewoner, maar het kan niet.' Van wie zijn de auto's? De wagens met Duits kenteken zijn volgens buurtbewoners hoogstwaarschijnlijk van Duitse studenten die verderop college volgen in het Heymansgebouw. De RUG onderzoekt of het inderdaad om studenten van de universiteit gaat. Overigens zijn er volgens de bewoners ook andere mensen die de auto dagelijks in de Dierenriemstraat parkeren. 'En dan lopend naar het werk gaan.' Aangifte De politie heeft tot op heden nog geen aangiftes binnengekregen van de bekladdingen.