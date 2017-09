Lopend Vuur: Groningen hoort een topsporthal te hebben

(Foto: (JK Beeld))

Basketbalclub Donar speelt komende vrijdag 'thuis' in Leeuwarden. Reden: de eigen hal in Martiniplaza is niet beschikbaar. De volleyballers van de Lycurgus speelden de meeste wedstrijden, zo ook zondag om de Supercup, in het sportcentrum van het Alfa-college.

Groningen is met de landskampioenen Donar en Lycurgus dé zaalsportstad van Nederland.

Volgens een stel initiatiefnemers, onder wie wethouder Paul de Rook, hoort daar een topsporthal bij. Geld is er nog niet voor, eerst moet er een plan gemaakt worden. Hoe denk jij hierover? Ons Lopend Vuur: Groningen hoort een topsporthal te hebben

Praat mee Reageren kan via Radio Noord (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord). Vorige stelling Dinsdag was de stelling: 'Stop toch met het scheiden van plastic afval.' De helft van de stemmers is het hier mee eens. Er is in totaal 3.616 keer gestemd.