Rondje Groningen: totale gekte in de kleedkamer

Wat zijn de leukste en opmerkelijkste berichten vandaag uit Stad en Ommeland? Elke werkdag om 21.00 uur zet RTV Noord ze op rij in Rondje Groningen. Vandaag: Tammo noar de FC!

1) Tegen PSV in de beker: totale gekte

Stel, je bent een jaar of 12 en voetbalt bij amateurclub GVAV Rapiditas. Dan hoop je natuurlijk dat je ooit tegen een echte profclub speelt. In de beker bijvoorbeeld. Voor GVAV JO13-1 kwam de droom uit. Zaterdag 11 november om 12 uur speelt het team op het eigen Sportpark Kardinge tegen.... PSV.

2) 't kon Wel

Meevaller voor de jeugdsoos in Schildwolde, die dakloos raakte door een brand na 4 juli. De club 't kon Amper heeft een nieuw, tijdelijk, onderdak.

3) Tou eem, een Tammo Tijger tenue!

Ken je dat fragment waarin cabaretier Jochem Myjer allerlei Nederlandse accenten doet? Op 1 minuut 45 komt onze bijzondere 'natte T' langs, wat de cabaretier onderstreept door 'Tammo Tijger' te zeggen.

Keeperstrainer Bas Roorda van FC Groningen kon het niet laten en daarom... heeft Myjer na zijn voorstelling in de Stadsschouwburg gisteren een nieuw FC Groningen-shirtje.

4) Reactie op dokterspost-uiterlijk

Niet iedereen beklaagt zich over het 'verbrande uiterlijk' van het in aanbouw zijnde pand van Doktersdienst Groningen. Volgens twitteraar Maral Grunn had iedereen - inclusief wij - wel even naar de schetsen moeten kijken. De lamellen kunnen het aanzicht namelijk wel eens veranderen.

5) Donar Europaat verder

Na de overwinning in Denemarken kan Donar verder basketballen in Europa. De commercieel directeur van de club stond met een brede grijns in de file.

6) Nee, niet hier

Op steeds meer plekken in stad Groningen krijgen voetgangers en tweewielers ruim baan. Op andere plekken dienen fietsers juist sinds kort weer af te stappen. Fietsers worden er hier even haarfijn op gewezen.

7) Kansloos!

Singer-songwriter Kira Dekker heeft een gezonde verstandhouding met haar moeder, dat is duidelijk.

8) Trillend van woede door buschauffeur

De Groningse columniste Minke is klaar met de onvriendelijkheid van buschauffeurs in de regio.

9) Final touchdown

Toeval of niet: even na haar tweets wordt bekend dat Qbuzz nieuwe buschauffeurs wil opleiden.

Groningen Airport Eelde gaat terug van twee naar één start- en landingsbaan. De laatste touch-down op baan 01/19 werd daarom in beeld gebracht met een dashcam...

10) Groningen, glashelder

Wat er gebeurt met biertjes die je in de glasbak hebt gegooid? Dit.

11) Nog even en dan...

Hebben we er weer aan paar nieuwe lezers bij! Hoera! ;-)

12) Bidden voor je smartphone

Het overkomt iedereen wel eens. Je smartphone valt uit je zak, plat op het scherm. En dan maar hopen dat 'ie nog heel is. Het overkwam ook een speler van Lycurgus tijdens de jaarlijkse fotosessie van het team.