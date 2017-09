Appingedam maakt een vuist tegen eenzaamheid

'Kent u mensen of buurtbewoners die eenzaam zijn? Vanaf vandaag zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor', zegt wethouder Annalies Usmany. Zij tekende dinsdagochtend als eerste het Damster manifest tegen eenzaamheid.

Met haar zetten ruim vijftig organisaties uit Appingedam hun handtekening onder het manifest. Verschillend van professionele instanties als zorginstelling Lentis en woningcorporatie Marenland tot buurt-, sportverenigingen en kerken.

'Als ik hoor dat sommige mensen alleen een praatje maken als ze in de supermarkt aan de kassa staan, dan lopen de rillingen over mijn lijf', zegt Usmany.

Gemiddelde

In Appingedam zijn volgens de GGD cijfers bijna duizend mensen ernstig eenzaam. 'Dat is iets hoger dan het landelijke en provinciale gemiddelde', zegt Mirjam Sevinga, onderzoeker bij de GGD.

Opvallend is het hoge aantal eenzame jongeren in de leeftijdscategorie van 19 jaar tot en met 34 jaar. En de middengroep tot 50 jaar. Onder de eenzame Damster zitten vooral veel laagopgeleide mannen.

'Ik schrik hier wel van', zegt een van de aanwezigen in de zaal. 'Dat er in zo'n kleine gemeente als Appingedam zoveel eenzaamheid is.'

Lastige situatie

Predikant Jitse van der Wal is juist niet verbaasd. 'We zitten hier in een zeer lastige situatie met de aardbevingsproblematiek waardoor de eenzaamheid alleen maar groter gaat worden', zegt Van der Wal, die ook voorzitter is van de stichting van Kerk en Aardbeving.

'Toen ik hier kwam wonen trof ik een verbonden samenleving aan. Maar door de aardbevingsproblematiek staan we tegenover elkaar en dreigt dat uit elkaar te vallen', vervolgt hij.

Wethouder Usmany wil niet alle eenzaamheid linken aan de aardbevingsproblematiek. 'Dan doen we een groot deel van de mensen die in eenzaamheid leven tekort.'

Signaleren

Met het manifest hebben de Damster organisaties afgesproken dat als zij eenzaamheid signaleren, dat melden bij de Damster Zorgbalie en de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA). Usmany: 'Dan gaan onze mensen ze helpen met het verbinden met andere mensen.'