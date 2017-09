Aantal zonnepanelen in Groningen verdubbeld sinds vorig jaar

Het zonnepark Woldjerspoor (Foto: Erik Brand)

Het aantal zonnepanelen in gemeente Groningen is in amper anderhalf jaar tijd verdubbeld. Ten opzichte van het voorjaar van 2016, staan er nu 73.000 panelen meer in Stad en Hoogkerk.

In totaal staan en liggen er nu 114.227 zonnepanelen in de gemeente. Nieuwe zonneparken De forse toename ten opzichte van vorig jaar komt onder andere door de aanleg van het zonnepark Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat in Groningen, dat goed is voor 43.000 panelen. Ook het zonnepark Vierverlaten bij Hoogkerk draagt met 7.777 zonnepanelen flink bij. Werk aan de winkel De aanleg van de zonnepanelen helpt de gemeente (en provincie) Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. Er is nog genoeg werk aan de winkel: het zonnepark Woldjerspoor levert bijvoorbeeld stroom voor 'slechts' 3.800 van de zo'n 121.000 Groningse huishoudens. Bovendien vervangen de zonnepanelen wel elektriciteit, maar nog geen gas. Lees ook: - Stad pakt energieslurpende gebouwen aan

